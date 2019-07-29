بومبيو يعرض السفر لإيران للحديث للشعب وطهران ترفض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، مساء الأحد، أن إيران رفضت عرضه "السفر إلى طهران والحديث مباشرة إلى الشعب الإيراني"، لافتًا إلى أن نظيره محمد جواد ظريف يتمتع بحرية الحديث في الولايات المتحدة.



وقال بومبيو في تغريدة عبر "توتير": "عرضت مؤخرًا (لم يحدد تاريخًا) السفر إلى طهران والتحدث مباشرة إلى الشعب الإيراني والنظام لم يقبل عرضي".



وأضاف: "نحن لا نخشى مجيء جواد ظريف إلى أمريكا، حيث يتمتع بالحق في التحدث بحرية".



وتابع متسائلًا: "هل حقائق نظام (المرشد الإيراني علي) خامنئي سيئة للغاية لدرجة أنه لا يستطيع السماح لي بالقيام بنفس الشيء في طهران؟ ماذا لو سمع شعبه الحقيقة، غير منقحة، كاملة وغير مختصرة؟".



وتشهد المنطقة توترًا متصاعدًا بين الولايات المتحدة ودول خليجية من جهة، وإيران من جهة أخرى، جراء تخلي طهران عن بعض التزاماتها في البرنامج النووي (المبرم عام 2015) إثر انسحاب واشنطن منه، وكذلك اتهام سعودي لإيران باستهداف منشآت لها عبر جماعة الحوثي اليمنية.



وتفاقم التوتر منذ مايو/أيار الماضي؛ لا سيما مع سلسلة هجمات على ناقلات نفط في المنطقة اتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلفها.



وفي يونيو/ حزيران الماضي، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربات جوية ضد إيران في اللحظة الأخيرة، كانت واشنطن تعتزم توجيهها بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية.