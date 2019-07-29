مقتل 3 وإصابة 12 آخرين في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية

قتل ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين جراء إطلاق نار خلال مهرجان للطعام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسبما ذكر مسؤول أمريكي ، الاثنين.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن ديون براكو، عضو مجلس مدينة غيلروي في الولاية أن إطلاق النار وقع ليل الأحد في اليوم الأخير للمهرجان الذي استمر ثلاثة أيام.

وأضاف أن حصيلة الضحايا لا تزال أولية.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن الشرطة المحلية أن مطلق النار من بين القتلى.

وأضافت أن المهاجم (لم تكشف هويته) استخدم بندقية وتسلل إلى المهرجان عبر سياج خارجي لتفادي إجراءات الأمن.

وأوضحت الشرطة أنها تصدت للمسلح في غضون دقيقة من بدئه إطلاق النار.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة (سي إن إن) بأن مطلق النار رجل أبيض في الثلاثينيات من العمر وأطلق الرصاص من بندقية كان يحملها.

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة عبر حسابه على تويتر دعا فيها "الناس إلى توخي الحذر والسلامة".‎

ولم يتم الكشف عن هوية مطلق النار أو دوافعه حتى الساعة 05:30 ت.غ.