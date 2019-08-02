واشنطن تستعد لسحب الآلاف من جنودها في أفغانستان في إطار اتفاق مع طالبان

أعلن مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة تستعد لسحب الآلاف من جنودها من أفغانستان مقابل تقديم تنازلات من طالبان، بحسب وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست، ليلة الخميس/ الجمعة، نقلًا عن مسؤولين (لم تسمهم) أن إدارة ترامب تستعد لسحب الآلاف من الجنود من أفغانستان مقابل تقديم طالبان تنازلات تشمل وقف إطلاق النار ونبذ تنظيم القاعدة، وذلك في إطار اتفاق أولي لإنهاء الحرب في البلاد.

وأوضح المصدر أن الاتفاق الذي سيتطلب من طالبان بدء التفاوض على اتفاق سلام أكبر بشكل مباشر مع حكومة كابل من شأنه تخفيض عدد القوات الأمريكية في أفغانستان من 14 ألف جندي إلى نحو إلى 9 آلاف.

ولفتت الصحيفة أن هذا العدد سيكون تقريبًا نفس عدد القوات التي كانت متواجدة في أفغانستان عند تولي ترامب السلطة عام 2016.