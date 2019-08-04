20 قتيلاً بإطلاق نار في تكساس الأمريكية والشرطة تعتقد أن ذلك "جريمة كراهية"

أعلنت شرطة مدينة "إل باسو" بولاية تكساس الأمريكية مقتل 20 على الأقل وإصابة 26 في إطلاق نار داخل مركز تجاري بالمدينة الواقعة جنوبي الولايات المتحدة.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بأن السلطات ألقت القبض على رجل أبيض في العشرينيات من عمره، وهو مشتبه في تنفيذه الهجوم.

وأكدت الشرطة أن المشتبه فيه الذي تم اعتقاله "رجل ابيض يبلغ الحادية والعشرين" من مدينة آلين بولاية تكساس.

وقالت وسائل إعلام أميركية إنه يدعى باتريك كروزيوس. وسلم نفسه إلى الشرطة .

وقال قائد الشرطة في إل باسو، غريغ آلن "لدينا بيانٌ من هذا الشخص يُشير، الى حدٍّ ما، إلى وجود ارتباط محتمل بجريمة كراهية".

والبيان الذي تحدث عنه آلن، والذي يعتقد أن كروزيوس كتبه ونشر على الانترنت، يتضمن فقرات تندد بـ"غزو ذوي الأصول الإسبانية" لتكساس، ويشير الكاتب بوضوح إلى أنه يتوقع أن يُقتل خلال هجومه.

وقال شهود عيان إن المسلح قام على ما يبدو بإطلاق النار عشوائيا حوالى الساعة 10,30 صباحا.

كان عمدة "ال باسو" دي مارغو صرح لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية في وقت سابق بأن السلطات اعتقلت 3 مشتبه في تورطهم في الهجوم.

وكتبت شرطة "إل باسو"، في وقت سابق على "تويتر"، أنها استجابت لإطلاق نار قرب مركز "سييلو فيستا مول" التجاري، ودعت المواطنين إلى تجنب المنطقة.

وفيما أدان الرئيس الأميركي دونالد ترامب "العمل الجبان" الذي تتعامل معه الشرطة كجريمة كراهية محتملة، تعالت الأصوات المطالبة بإنهاء "آفة" أعمال العنف المرتبطة بحمل السلاح.

وهذا ثاني حادث إطلاق نار دام في أقل من اسبوع في متاجر وولمارت في الولايات المتحدة ويأتي بعد إطلاق نار في كاليفورنيا في نهاية الأسبوع الماضي.