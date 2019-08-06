واشنطن: سنستخدم جميع الوسائل لإنهاء سيطرة مادورو على فنزويلا

قالت الولايات المتحدة، إنها عازمة على استخدام جميع "الوسائل المناسبة" لإنهاء سيطرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو على بلاده.



جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض الثلاثاء، قال فيه إنه "يجب إنهاء ديكتاتورية مادورو من أجل مستقيل مستقر وديمقراطي ومزدهر لفنزويلا، خاليا من ويلات الاشتراكية التي خرّبت هذا البلد الذي كان عظيما يوما ما".

وأضاف: "جميع الخيارات مطروحة"، من دون تفاصيل تلك الخيارات.

وتابع: "سندعم وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفنزويلي مع ضمان الانتقال الديمقراطي في البلاد، وستواصل الولايات المتحدة العمل عن كثب مع شركائها لحماية السلام والأمن في نصف الكرة الغربي".

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الاثنين، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تعميق التوترات بين واشنطن وكاراكاس.