لأسباب عائلية.. السفير الأميركي لدى روسيا يقدم استقالته

قدّم السفير الأميركي لدى روسيا استقالته بعدما أمضى أكثر من عامين في هذا المنصب، بحسب ما ورد في صحيفة أميركيّة أمس.

ونشرت صحيفة "سولت ليك تريبيون" رسالة الاستقالة التي قدّمها السفير جون هانتسمان إلى الرئيس دونالد ترامب، وقال فيها إنّ استقالته تدخل حيّز التنفيذ في 3 تشرين الأوّل/أكتوبر، وإنّه يُريد أن يكون بين أسرته.

ولم يؤكّد البيت الأبيض ووزارة الخارجيّة على الفور تقرير الصحيفة.

وأشار هانتسمان في رسالته إلى الاضطرابات التي شهدها في العلاقات الأميركيّة - الروسيّة خلال فترةٍ اتّسمت باتّهامات التجسّس، والفضيحة المتعلّقة بتدخّل روسيا المزعوم في الانتخابات الأميركيّة، وانتهاء معاهدة الأسلحة النوويّة المتوسّطة، والنزاع المستمر في أوكرانيا.

وقال السفير برسالته "يجب أن نستمرّ في محاسبة روسيا عندما يكون سلوكها تهديدًا لنا ولحلفائنا".

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا مسألة استبدال السفير عندما تحادثا هاتفيا الأسبوع الماضي، في مكالمة قال البيت الأبيض إنّ معظمها ركّز على حرائق الغابات الضخمة في سيبيريا.