بناء على رغبة ترامب.. إسرائيل تمنع رشيدة طليب وإلهان عمر من زيارة القدس

قالت تسيبي هوتوفلي، نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي، الخميس، إن "إسرائيل قررت منع زيارة اثنتين من أشد منتقديها في الكونغرس الأمريكي، وهما رشيدة طليب، وإلهان عمر، من الحزب الديمقراطي في إطار جولة كانتا تنويان خلالها زيارة الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية".

جاء القرار بعد تغريدة نشرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن إسرائيل ستظهر "ضعفاً شديداً" في حال سماحها بدخول رشيدة طليب وإلهان عمر المؤيدتين للفلسطينيين.

وقال ترامب عبر تويتر "رشيدة طليب، النائبة الأمريكية من أصل فلسطيني، وزميلتها إلهان عمر، تكرهان إسرائيل وكل اليهود، وليس بالإمكان قول شيء أو فعل شيء لتغيير رأيهما".

وطليب وعمر، أول امرأتين مسلمتين تنتخبان في مجلس النواب، وهما من الجناح التقدمي للحزب الديمقراطي.

وأبدت الاثنتان دعمهما لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS) المؤيدة للفلسطينيين.

وبحسب القانون الإسرائيلي، يمكن رفض دخول داعمي الحركة لإسرائيل، لكن السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة رون ديرمر، كان قد قال في يوليو/تموز الماضي، إنه سيتم السماح لهما بالدخول احتراما للكونغرس الأمريكي والعلاقات الأمريكية-الإسرائيلية.