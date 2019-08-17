سي إن إن: البيت الأبيض يتجه لخفض المساعدات الخارجية بـ4 مليار دولار

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، السبت، أن البيت الأبيض يتجه نحو خفض مليارات الدولارات من مخصصات المساعدات الخارجية بحلول نهاية الأسبوع الجاري.

ونقلت الشبكة عن مسؤول في مكتب الإدارة والموازنة التابع للبيت الأبيض (لم تكشف عن هويته)، أن واشنطن تضع اللمسات الأخيرة على خفض حزمة المساعدات، بما يصل إلى أربعة مليارات دولار.

وأضاف المسؤول أنه من المتوقع إعلان تلك الخطوة الأسبوع المقبل.

وتابع أن تلك المساعدات المستهدفة تشمل مخصصات إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك بعض أموال دعم قوات حفظ السلام في دول مثل هندوراس وغواتيمالا وسلفادور، إلى جانب مخصصات لبرامج ثقافية.

وبحسب "سي إن إن"، تسعى إدارة الرئيس دونالد ترامب، إلى خفض تلك المساعدات لاعتبارها "إهدارا لأموال البلاد"، وأنها تحاول جعلها مشروطة بدعم السياسات الأمريكية.

وأوضحت أن تلك التحركات تلقى معارضة من جانب مشرعين من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي، محذرين من تأثيرات سلبية لذلك على السياسة الخارجية الأمريكية.

وقالت إن مسؤولي البيت الأبيض، يرون في المقابل أن لديهم السلطة لإلغاء تلك التمويلات دون موافقة الكونغرس.

ولم يرد تعليق من البيت الأبيض على ما ذكرته الشبكة حتى الساعة 08:30 (ت.غ).