زعيم المعارضة في كندا يطالب بفتح تحقيق جنائي بحق ترودو

أعلن زعيم المعارضة المحافظة الكندية أندرو شير الاثنين أنه طلب من الشرطة فتح تحقيق جنائي بحق جاستن ترودو بعد أن اتهمه تقرير رسمي بانتهاك القانون حول تضارب المصالح.

وشير الذي سيترشح لخلافة ترودو في الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الأول/أكتوبر وجه رسالة الاثنين إلى الدرك الملكي الكندي يطلب فيها التحقيق في احتمال قيام رئيس الوزراء ب"عرقلة سير القانون".

والاربعاء خلص تقرير مفوّض الأخلاقيات إلى أن ترودو خالف القوانين بممارسته ضغوطا على النائبة العامة لتسوية قضية جنائية.

وصرح زعيم الحزب المحافظ خلال مؤتمر صحافي "نعرف أنه خالف القانون حول تضارب المصالح. علينا الآن أن نعرف ما اذا ارتكب جرما".

وقال شير "اليوم في ضوء استنتاجات مفوّض الأخلاقيات ومعلومات عن تدخل سابق للدرك الملكي الكندي طلبت رسميا من الشرطة الفدرالية اعادة درس" هذا الملف.

وأكّد ترودو الأربعاء أنّه "يتحمّل مسؤولية أخطائه" لكنه رفض الاعتذار معتبرا أنه تصرف "لحماية وظائف الكنديين".