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واشنطن تمدد مهلة الحظر على هواوي 90 يوماً أخرى

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 19.08.2019 17:31
آخر تحديث في 20.08.2019 02:27
واشنطن تمدد مهلة الحظر على هواوي 90 يوماً أخرى

أعلن وزير الاقتصاد الأميركي ويلبر روس الاثنين تأجيل سريان الحظر على شراء عملاق الاتصالات الصيني "هواوي" للتكنولوجيا الأميركية مدة 90 يوماً.

وأعلن على شبكة "فوكس بزنس" الاميركية "أمام شركات الاتصالات الأميركية 90 يوما، فبعض الشركات الريفية معتمدة على هواوي .. سنمنحها فترة أطول للتعود على وقف التعامل" مع الشركة الصينية.

وقال ان المهلة النهائية الجديدة لتطبيق الحظر هي 19 تشرين الثاني/نوفمبر.

والحظر هو جزء من جهود شاملة تقوم بها إدارة الرئيس دونالد ترامب لتقييد نشاطات هواوي التي يقول مسؤولون انها ترتبط بعلاقات مع الاستخبارات الصينية مما يجعلها تشكّل تهديدا.

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