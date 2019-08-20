الشرطة البرازيلية تقتل مسلحاً احتجز رهائن وهدد بحرقهم

أعلنت الشرطة البرازيلية، مقتل مسلح، قام باحتجاز 37 رهينة على متن حافلة ركاب بمدينة ريو دا جانيرو (جنوب غرب)، وهدد بحرقها.

ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن الشرطة أن المسلح أطلق سراح 4 رهائن قاموا بعد ذلك بإبلاغ السلطات.

وأضافت أن الشرطة أجرت مفاوضات مع المسلح الذي صب البنزين على الحافلة وهدد بحرقها على جسر يربط مدينتي "نيتيروي" و"ريو دا جانيرو" قبل أن تقوم بقتله.

وقالت الشرطة البرازيلية إن الرجل المسلح لم يقدم أي طلبات محددة، ويبدو أنه يعاني من "مشاكل نفسية". كما عرف نفسه لهم بأنه شرطي، إلا أنه لم يتم التأكد من صحة ذلك بعد.