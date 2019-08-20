واشنطن تدين استهداف الرتل العسكري التركي بسوريا

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، الاثنين، عن إدانتها للقصف الجوي الذي استهدف مدنيين، ورتلًا عسكريًا للجيش التركي في مدينة إدلب السورية.

جاء ذلك بحسب بيان نشرته مورغان أورتاغوس، متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية، على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "توتير".

البيان جاء تعليقًا على تعرض رتل عسكري تركي، أمس، لهجوم جوي وهو في طريقه إلى نقطة المراقبة التاسعة جنوبي محافظة إدلب.

وأضافت أورتاغوس قائلة "على نظام بشار الأسد، وحلفائه العودة فورًا إلى اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في إدلب، فالاثنين تم استهداف رتل تركي، فضلا عن مدنيين، وفرق إغاثية، ومبانٍ بشكل وحشي، ونحن ندين هذا العنف الذي يتوجب توقفه".

تجدر الإشارة إلى أن القصف الذي تعرض له الرتل العسكري التركي أسفر كذلك عن مقتل 3 مدنيين، وإصابة 12 آخرين.

وأدانت وزارة الدفاع التركية في بيان لها، استهداف الرتل العسكري، مشددة على أن القصف يعد انتهاكا للاتفاقيات المبرمة حول منطقة خفض التصعيد في إدلب، مع روسيا الاتحادية.

وأكد على أنّ مواصلة النظام السوري استهداف المدنيين والأبرياء، يزيد من المأساة الإنسانية.

وذكر البيان أنّ قوات النظام استهدفت الرتل العسكري المتوجه إلى نقطة المراقبة، في الساعة 8:55 صباحا على الرغم من إبلاغ الجانب الروسي بوجهة الرتل.

وجاء في البيان: "ندين بشدة الهجوم الذي جاء على الرغم من الاتفاقيات المبرمة والتعاون والتنسيق القائم مع روسيا الاتحادية، وندعو لاتخاذ كافة التدابير لضمان عدم تكرار الهجوم، مع احتفاظنا بحق الرد".