ترامب يشيد بالاقتصاد الأمريكي وينتقد مجلس الاحتياطي الفدرالي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن تصرفات مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) تضع اقتصاد بلاده في وضع غير موات مع المنافسين.

وأضاف ترامب في تغريدة عبر تويتر أن ألمانيا تبيع سندات بعوائد سلبية، "ألمانيا تتنافس مع الولايات المتحدة".

والأربعاء، باعت ألمانيا سندات لأجل 30 عاما بعائد سالب للمرة الأولى على الإطلاق، في اختبار رئيس للطلب على الديون طويلة الأجل.

وسجل العائد -0.11 % على السندات الألمانية المستحقة السداد في 2050.

وتابع ترامب: الفيدرالي الأمريكي لدينا، لا يسمح لنا بالقيام بما يجب علينا فعله".

كما اعتبر ترامب في تصريحات إعلامية الأربعاء أن المشكلة الوحيدة التي تواجه نمو اقتصاد بلاده، تتمثل في مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي الأمريكي) ورئيسه جيروم باول.

وقال إن الاقتصاد الأمريكي يمكنه تحقيق معدلات نمو مرتفعة، حال إجراء خفض كبير لأسعار الفائدة الاتحادية.

والاثنين، طالب ترامب الفيدرالي الامريكي بخفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية على الأقل، "خلال فترة زمنية قصيرة".

ونهاية يوليو/ تموز الماضي، خفض الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2008، إلى نطاق 2- 2.25 %، مقارنة بـ 2.25 و 2.50 %.

وتباطأ نمو اقتصاد الولايات المتحدة إلى 2.1 % في الربع الثاني 2019، مقابل 3.1 % في الربع السابق له، حسب بيانات رسمية.