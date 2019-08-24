الرئيس البرازيلي يرضخ للضغوط ويدفع بالجيش لمكافحة حرائق الأمازون

أمر الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، بنشر قوات من الجيش لمكافحة حرائق غابات الأمازون المشتعلة منذ أسابيع.

ونقلت وكالة أنباء أسوشيتد برس عن مرسوم رئاسي أن قوات الجيش ستنتشر اعتبارا من السبت، في المناطق المتضررة.

وحسب المرسوم: "ستتعاون القوات المسلحة مع هيئات الأمن العام ووكالات حماية البيئة".

وأضاف: "حماية الغابات واجبنا، نحن نعي ذلك وسنعمل أيضا على مكافحة أنشطة تجريف الغابات والأنشطة الإجرامية التي تعرض (غابات) الأمازون للخطر".

وأردف: "نحن حكومة لا تتسامح مطلقا مع الجريمة، وفي المجال البيئي لن نكون مختلفين في منهجنا".

قرار بولسونارو جاء وسط ضغوط داخلية حيث شارك آلاف البرازيليين في مظاهرات بالمدن الكبرى لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ملموسة لمكافحة الحرائق.

كما أن هناك ضغوطا دولية كذلك على حكومة بولسونارو لاتخاذ إجراء عاجل في هذا الشأن.

وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع. وحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، فإن المساحة التي أتت عليها النيران تفوق المساحات التي التهمتها العام الماضي بنسبة 82%.

وتلقي بعض المنظمات غير الحكومية باللائمة على سياسات بولسونارو المؤيدة للتنمية في حدوث زيادة كبيرة في إزالة الغابات في الأمازون.