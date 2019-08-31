واشنطن تعين مبعوثاً لها إلى منطقة البلقان

أعلنت الولايات المتحدة الجمعة تعيين الدبلوماسي ماثيو بالمر ممثلا خاصا للولايات المتحدة في غرب البلقان مهمته الدفاع عن دمج عدد من دول جنوب شرق أوروبا في المؤسسات الأوروبية والأطلسية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن "بالمر سيقود في مهمته، جهودنا لتعزيز العمل الدبلوماسي الأميركي من أجل السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وسيركز على دمج دول غرب البلقان في المؤسسات الغربية".

وتضم هذه المنطقة شمال مقدونيا وألبانيا والبوسنة ومونتينيغرو وصربيا وكوسوفا.

وتدعو الولايات المتحدة تقليديا إلى انضمام هذه الدول إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

وسيزور ماثيو بالمر الذي سيبقى مساعدا لوزير الخارجية لشؤون أوروبا، سلوفينيا الأحد للمشاركة في منتدى "بليد" الاستراتيجي قبل أن يشارك حتى العاشر من أيلول/ سبتمبر في اجتماعات في بروكسل وفيينا وبودغوريتسا.