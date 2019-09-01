"دوريان" يتحول إلى إعصار "خطير جداً" من الفئة الخامسة

اشتد الإعصار دوريان ليبلغ الفئة الخامسة وفق ما أعلن الأحد مركز الأعاصير الوطني الأميركي، مشيراً إلى أن عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب جزر أباكو في باهاماس.

وكتب المركز الذي مقره في ميامي على تويتر "تحول دوريان إلى إعصار من الفئة الخامسة مع رياح" سرعتها نحو 260 كلم في الساعة.

وأضاف أن "جدار عين هذا الإعصار الكارثي يقترب من ضرب جزر أباكو مع رياح مدمرة". والجدار المحيط بعين الإعصار يحتوي على الرياح السطحية الأكثر قوةً.

وأكد مدير مركز الأعاصير الوطني الأميركي كين غراهام على فيسبوك أن "الوضع شديد الخطورة بالنسبة لباهاماس".

وأوضح أن الإعصار "دوريان قوي جداً وخطير جداً". ولأنه بصدد التباطؤ "سوف نتحدّث عن هذا الإعصار طوال الأسبوع"، داعياً السكان في الباهاماس على الالتزام بتوجيهات السلامة الخاصة بالسلطات المحلية.

ويمكن أن يهدد الإعصار كذلك لاحقاً شاطئ ولاية فلوريدا.