ولاية ساوث كارولينا الأمريكية تنفذ إخلاء إلزامياً لساحلها مع اقتراب "دوريان"

أصدر هنري مكماستر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأميركية، أمراً بإخلاء ساحل الولاية في الوقت الذي وصل فيه إعصار دوريان إلى جزر البهاما كعاصفة من الفئة الخامسة.

وقالت سلطات الولاية إن الإخلاء الإلزامي لساحل الولاية بالكامل سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة 12 من ظهر اليوم (الاثنين).

وقال مكماستر في مؤتمر صحافي: "هذا إعصار خطير للغاية، تبلغ سرعته 185 ميلاً في الساعة ورياح تصل شدتها إلى 220 ميلاً في الساعة، وهو الأقوى والأكبر في التاريخ الحديث، وبالتأكيد هو الأقوى الذي يشهده أي منا اليوم".

وأضاف: "ندرك أنه بهذا الإعلان لا يمكننا أن نجعل الجميع سعداء، لكننا نعتقد أنه يمكننا إبقاء الجميع على قيد الحياة".