كاليفورنيا.. ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب الغطس إلى 25

أعلن خفر السواحل الأمريكي ارتفاع عدد ضحايا حريق قارب الغطس قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا إلى 25 قتيلا، مع البحث المستمر عن 9 مفقودين أخرين.



وقال ماثيو كرول، مسؤول بخفر السواحل إنّ "25 شخصا لقوا مصرعهم إثر حريق قارب الغطس (كوسبشن)، فيما تمكن 6 من طاقم القارب من الهرب".



وأضاف أن الناجين "قفزوا في قارب مطاطي مكنهم من التوجه إلى سفينة مجاورة".



وكانت آخر حصيلة معلنة لعدد الضحايا، في وقت سابق الثلاثاء، 8 قتلى، حسب وسائل إعلام أمريكية.



وبدأ الحريق في الساعات الأولى من صباح الاثنين، عندما كان يرسو القارب الذي يبلغ طوله 23 مترا، على بعد أمتار من جزيرة "سانتا كروز"، 145 كيلومترا غرب مدينة لوس أنجلوس.



وذكرت تقارير إعلامية أن الناجين الستة "ربما كانوا ينامون في المقصورة الرئيسية للقارب"؛ مما ساعدهم على الهروب.



ولم تكشف السلطات الأمريكية حتى الساعة (6:47 ت.غ) من صباح الثلاثاء عن سبب الحريق.



يشار أن 39 شخصا بينهم طاقم قيادة مكون من 6 أشخاص، كانوا على متن قارب الغطس قبل اندلاع الحريق فيه.