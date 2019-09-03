مقتل 34 شخصاً في حريق قارب قبالة سواحل كاليفورنيا الأمريكية

لقي 34 شخصاً مصرعهم جراء حريق نشب بقارب غطس قبالة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية (جنوب)

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن قائد شرطة مقاطعة سانتا باربارا في الولاية بيل براون، قوله إنه "تم انتشال 20 جثة، فيما رصد غواصون العدد الباقي في القارب الغارق وبالقرب منه في عمق المياه".

وأشار إلى أن "عملية انتشال الجثث الباقية لا تزال تواجه صعوبة بسبب عدم استقرار القارب".

وجاءت حصيلة ضحايا الحريق الجديدة ارتفاعا من 25 قتيلا.

ونجا 5 أشخاص بعد تمكنهم من القفز في المياه وقت اندلاع الحريق، بحسب المصدر نفسه.

وفي الساعات الأولى من صباح الإثنين، نشب حريق في القارب الذي يبلغ طوله 23 مترا، عندما كان يرسو على بعد أمتار من جزيرة سانتا كروز، غرب مدينة لوس أنجلوس.

ولم تكشف السلطات الأمريكية حتى الساعة (18:30 ت.غ) عن سبب الحريق.

يشار أن 39 شخصا بينهم طاقم قيادة مكون من 6 أشخاص، كانوا على متن قارب الغطس قبل اندلاع الحريق فيه.