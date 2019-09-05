مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط يعتزم الاستقالة

ذكر إعلام أمريكي وعبري، الخميس، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط جيسون غرينبلات، يعتزم الاستقالة من منصبه بعد إعلان خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن"، والتي يسعى الرئيس دونالد ترامب لعرضها إثر الانتخابات الإسرائيلية.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، نقلا عن مسؤولين بالبيت الأبيض لم تسمهم، إن "غرينبلات، سيستقيل من منصبه بعد إعلان خطة السلام، التي يسعى ترامب إلى عرضها بعد الانتخابات الإسرائيلية" المقررة بعد أيام.

وأضافت الشبكة، أن "آفي بيركوفيتش"، وهو أحد مساعدي جاريد كوشنير، مستشار ترامب وصهره، وأحد أعضاء فريق خطة السلام الأمريكية، سيتولى منصب المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط خلفا لـ"غرينبلات".

من جانبها، أشارت صحيفة "نيويورك تايمز"، إلى الخبر، مثيرة تساؤلات حول مصير "صفقة القرن" التي طال تأجيل الإعلان عنها، والتي ينسب سبب تأخيرها إلى حالة عدم الاستقرار السياسي في إسرائيل منذ نهاية العام الماضي، بسبب حل الكنيست (البرلمان) وإعادة إجراء الانتخابات العامة.

من جهته، سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الموجود بالعاصمة البريطانية لندن، إلى تقديم الشكر لـ"غرينبلات"، لـ"جهوده في دعم الأمن والسلام"، حسبما نقلت عنه صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية.

وتولى غرينبلات، منصبه في يناير/كانون الثاني 2017، وذلك ضمن فريق أمريكي شكله ترامب لصياغة خطة السلام بالشرق الأوسط.