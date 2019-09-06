بومبيو: ترامب يعلن قريباً خطة السلام المرتقبة بشأن الشرق الأوسط

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، إن رئيس بلاده دونالد ترامب، سيعلن عن خطة السلام المعروفة بـ"صفقة القرن" قريبًا.

وأوضح بومبيو، في مؤتمر صحفي خلال زيارته لولاية "كنساس" الأمريكية، أن "خطة السلام الأمريكية في الشرق الأوسط باتت جاهزة الآن، وأعتقد أن ترامب سيكشف عنها قريبا"، دون تحديد توقيت بعينه.

غير أنه عاد وأشار إلى أن "ترامب، سيكشف خلال الأسابيع المقبلة عن رؤيته لخطة السلام في الشرق الأوسط".

وأردف قائلاً إن "تلك الخطة استغرقنا في إعدادها نحو عامين ونصف، وهي قادرة على تسوية القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين جميع الأطراف".

يأتي ذلك بعد يوم واحد، من إعلان ترامب عن عزم مبعوثه للسلام في الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الاستقالة من منصبه.

و"صفقة القرن"، خطة سلام أمريكية مرتقبة للشرق الأوسط، يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس وحق عودة اللاجئين وحدود الدولة الفلسطينية المأمولة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، جرى الكشف عن الشق الاقتصادي من الخطة خلال مؤتمر عقده مستشار ترامب وصهره، جاريد كوشنر، بالعاصمة البحرينية المنامة.

ويهدف هذا الجانب إلى ضخ استثمارات على شكل منح وقروض مدعومة في فلسطين والأردن ومصر ولبنان بقيمة إجمالية تقدر بـ50 مليار دولار.

وفي قضية أخرى، قال بومبيو، إن قرار إيران خفض التزاماتها الواردة في الاتفاق النووي بشكل أوسع، "أمر مرفوض".

والأربعاء، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اقتراب إعلان بلاده الخطوة الثالثة في مسار خفض التزاماتها تجاه الاتفاق النووي، على خلفية "عدم وفاء" الأطراف الأوروبية بتعهداتها بهذا الشأن.

ويأتي تلويح طهران بالمرحلة الثالثة عقب إعلانها، في مرحلة أولى، تقليص التزاماتها بشأن الاتفاق النووي المبرم مع القوى العالمية عام 2015، قبل أن ترفع مستوى تخصيب اليورانيوم إلى مستوى يحظره الاتفاق، ما أثار تنديدا دوليا واسعا.

وتطالب طهران الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق بالتحرك لحمايته من العقوبات الأمريكية، وذلك منذ انسحاب واشنطن منه في مايو/ أيار 2018.