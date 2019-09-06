ترامب يلتقي نظيره الأفغاني أشرف غني في واشنطن في 13 سبتمبر

أفادت وسائل إعلام أفغانية، الجمعة، بأن الرئيس أشرف غني، سيلتقي نظيره الأمريكي دونالد ترامب في 13 سبتمبر/أيلول الجاري.

يأتي ذلك بعد أيام من إعلان مبعوث السلام الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، التوصل إلى اتفاق مبدئي بين واشنطن و"طالبان" بشأن كابل.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" المحلية (رسمية)، عن مصدر مطلع قوله إن الرئيس غني، سيزور واشنطن في 13 سبتمبر، وسيلتقي الرئيس ترامب.

وأضاف المصدر أن الجانبين سيعقدان محادثات بشأن مخاوف الحكومة الأفغانية فيما يتعلق باتفاق السلام بين "طالبان" والولايات المتحدة، وأهمية الانتخابات الرئاسية في أفغانستان.

وسبق أن أعربت حكومة كابل عن مخاوفها إزاء العواقب السلبية ومخاطر اتفاق السلام الذي تبرمه واشنطن مع "طالبان" بشأن أفغانستان.

وبخصوص زيارة غني إلى واشنطن، قالت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، إن وفد الرئيس سيضم 13 شخصا، دون تفاصيل.