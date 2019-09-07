ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "دوريان" في جزر الباهاما إلى 43 شخصا

ارتفعت حصيلة قتلى إعصار "دوريان" الذي ضرب جزر الباهاما إلى 43 شخصًا، وسط مخاوف من ازدياد عدد الضحايا.

وفي اليوم الخامس للإعصار، أعلنت السلطات المحلية ارتفاع عدد القتلى إلى 43 شخصا، 35 منهم في "جزر أباكوس".

وتسبب الإعصار في تشريد آلاف المواطنين، فيما تخشى السلطات أن يكون المئات لا يزالون عالقين في منازلهم، بالمناطق المتضررة.

وكانت آخر حصيلة معلنة لضحايا الإعصار بلغت 30 قتيلا، بحسب وزارة الصحة، الجمعة.

والخميس، قال رئيس وزراء الباهاما، هوبير مينيس، إن 60 في المئة من المباني المحيطة بميناء "مارش" تضررت بشكل كبير.

ويعد "دوريان" أقوى إعصار مسجل في تاريخ البلاد، بحسب السلطات المحلية.

وتوجه الإعصار الذي تراجعت شدته نحو الأجزاء الشرقية للولايات المتحدة.