ترامب يعلن وقف مفاوضات السلام مع طالبان وإلغاء لقاء سري بكامب ديفيد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف مفاوضات السلام الجارية مع حركة طالبان الأفغانية، وإلغاء لقاء سري كان مقررًا الأحد، بين الرئيس الأفغاني أشرف غني وقادة من الحركة، على خلفية تنفيذ الأخيرة هجومًا في العاصمة كابل، قبل 3 أيام.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، مساء السبت، إنه كان من المقرر وصول بعض كبار قادة طالبان والرئيس الأفغاني إلى كامب ديفيد، الأحد، كل على حدة.

وأضاف أن حركة طالبان تبنت هجوماً راح ضحيته 12 شخصًا بينهم جندي أمريكي في كابل، "من أجل تعزيز موقفها التفاوضي".

وتابع قائلًا: "لقد ألغيت الاجتماع فورًا، وأوقفت مفاوضات السلام".

وأوضح الرئيس الأمريكي أن مثل هذه الهجمات لن تنفع الحركة في تعزيز موقفها.

وتابع: "إذا لم يكونوا قادرين على هدنة خلال محادثات السلام المهمة، وفي المقابل يقتلون 12 بريئًا، إذن من المحتمل أنهم لا يملكون وسائل التفاوض على صفقة مجدية".

وتساءل: "كم من السنين بعد سيستمرون في القتال".

وتبنت طالبان هجومًا نفذه عناصرها الخميس واستهدف منطقة "شيش داراك" المتاخمة لحي السفارات والبعثات الدبلوماسية بالعاصمة الأفغانية كابل.

وقالت الحركة إن الهجوم كان يستهدف "قافلة قوات أجنبية في طريق دخولها إلى منشأة تابعة لمديرية الأمن الوطني في المنطقة"، حسبما نقلت قناة "طلوع" الأفغانية (خاصة).

وعلى الإثر، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، في بيان، أن عدد ضحايا الانفجار بلغ 10 على الأقل ونحو 42 مصابا.