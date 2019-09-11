2500 مفقود جراء إعصار" دوريان" في جزر الباهاما

بلغ عدد المفقودين بسبب إعصار دوريان الذي أصاب جزر الباهاما 2500 شخص.

وتستمر أعمال البحث والإنقاذ في جزر البهاما، التي تعرضت لإعصار دوريان الأسبوع الماضي.

وأعلنت وحدة خدمات الطوارئ في جزر البهاما، عن أن عدد المفقودين جراء الإعصار بلغ 2500 شخص.

وأضافت أن عدد الذين فقدوا أرواحهم جراء الإعصار ارتفع إلى 50 شخصا، لكن المخاوف لا تزال مستمرة من ارتفاع هذا العدد.

ولفتت وحدة خدمات الطوارئ أنها أجلت نحو 5 آلاف شخص من المناطق المتضررة، وأن حوالي 7 آلاف شخص لا يزالون ينتظرون إجلاءهم.

من ناحية أخرى، أعلنت الأمم المتحدة إرسالها فريقًا إلى جزر الباهاما للكشف عن الأضرار، وأن 70 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة فورية.