ترامب: سنساعد حلفاءنا بعد هجمات على منشآت سعودية نفطية

تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين إمداد حلفاء بلاده بالنفط، بعد الهجمات على منشأتي نفط في السعودية والتي كانت واشنطن حمّلت إيران مسؤوليّتها.

وكتب على تويتر: "نحن مصدّر للطاقة، والآن المنتج الأول للطاقة في العالم".

وتابع: "لا نحتاج إلى نفط وغاز الشرق الأوسط، في الواقع لدينا عدد قليل جدا من الناقلات هناك. لكننا سنساعد حلفاءنا".

وسجلت أسعار النفط ارتفاعا الاثنين بعد الهجوم على المنشآت النفطية السعودية والذي تسبب بانخفاض حاد في الإمدادات في العالم، مثيرة مخاوف من تصعيد عسكري مجددا بين الولايات المتحدة وإيران.

وأسفرت الهجمات السبت عن انفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشأتي ابقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية، ما أدى إلى توقف نصف إنتاج النفط السعودي.

والاحد، قال ترامب إنّ الولايات المتحدة "على أهبة الاستعداد" للردّ على الهجوم الذي استهدف البنية التحتيّة النفطيّة السعوديّة.

وهي أول مرة يشير فيها ترامب لإمكانية توجيه رد عسكري على الهجمات.

وكتب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على تويتر "ليس هناك دليل على أنّ الهجوم شُنّ من اليمن" مضيفا ان "إيران شنّت هجوماً غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالميّة".

وفي نفس السياق، قال المتحدث باسم التحالف الذي يشن حملة عسكرية في اليمن ضد المتمردين الحوثيين إن الأسلحة المستخدمة في الهجوم على منشآت نفطية في السعودية "إيرانية".

وقال المتحدث باسم التحالف، العقيد السعودي تركي المالكي، إن هذه الضربة لم تأت من الأراضي اليمنية كما يقول الحوثيون الذين وصفهم بأنهم "أداة في ايدي الحرس الثوري الإيراني والنظام الإيراني الارهابي".