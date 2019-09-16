وزير الدفاع الأمريكي: نعمل مع شركائنا للرد على الهجوم غير المسبوق في السعودية

أعلن وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر الاثنين أن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها للرد على "الهجوم غير المسبوق" على المنشآت النفطية في السعودية، محذراً من أن بلاده "ستدافع عن النظام الدولي" الذي "تقوضه ايران".

وكتب على تويتر أنه حضر اجتماعا في البيت الأبيض قبل قليل لتقييم الأوضاع مع الرئيس دونالد ترامب الذي صرح الأحد انه "مستعد للرد" على المسؤولين عن الهجمات.

وتابع الوزير: "تحدثت نهاية الأسبوع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الدفاع العراقي نجاح الشمري حول الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية".

وأكد أن الجيش الأميركي يعمل مع "شركاء" الولايات المتحدة للرد على هذا "الهجوم غير المسبوق" الذي أدى إلى خفض إنتاج النفط إلى النصف من قبل أكبر مصدر في العالم.

وقد اتهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران السبت بأنها مسؤولة عن الهجمات، قائلاً إنه لا يوجد أدلة على أنها انطلقت من اليمن رغم اعلان المتمردين الحوثيين اليمنيين مسؤوليتهم عنها.

وفي وقت لاحق، ذكر بيان للسعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس"، أن وزير الدفاع الأمريكي قال لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن "واشنطن تدرس كل الخيارات المتاحة لمواجهة الاعتداءات على المملكة عقب هجوم أرامكو".

وقال البيان ذاته إن السعودية تعتزم دعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة "للوقوف على الحقائق" والمشاركة في تحقيقات هجوم على منشأتي "أرامكو".