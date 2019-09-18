ترامب: الحرب هي الخيار النهائي مع إيران ولدينا خيارات أخرى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن الحرب ستكون الخيار النهائي في التعامل مع إيران، في سياق الرد على الهجوم الذي استهدف منشأتين لشركة أرامكو السعودية مطلع الأسبوع.

وأوضح ترامب، في تصريحات صحفية من مدينة لوس أنجلوس: "الحرب هي الخيار النهائي، لكن هناك خيارات أخرى"، حسب شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية.

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه لم يغير تفكيره بشأن إيران، دون مزيد من التوضيح.

وأشار ترامب إلى أنه سيكشف خلال 48 ساعة عن تفاصيل العقوبات الجديدة التي أعلنها عبر حسابه على تويتر في وقت سابق الأربعاء.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأربعاء، أنه أوعز إلى وزارة الخزانة بفرض مزيد من العقوبات على إيران.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوترات في الخليج مؤخرًا، عقب هجمات على شركة النفط السعودية "أرامكو"، واتهمت واشنطن طهران بالوقوف وراءها، رغم تبنيها من قبل جماعة "الحوثي" باليمن.

وتوعّدت الحكومة الإيرانية، الولايات المتحدة بـ "ردٍ قاسٍ وفوري" على أي هجوم قد يستهدفها على خلفية استهداف منشأتين نفطيتين لشركة "أرامكو" السعودية، بحسب وكالة إرنا الرسمية.