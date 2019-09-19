واشنطن تفرض شروطاً لتزويد السعودية بالتكنولوجيا النووية

ذكرت شبكة "بلومبيرغ" الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، أن الولايات المتحدة بعثت رسالة إلى الرياض تتضمن مخاوفها وشروطها حول نقل التكنولوجيا النووية للسعودية.

وأوضحت الشبكة أن وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، بعث إلى وزير الطاقة السعودي السابق خالد الفالح، في 4 سبتمبر/أيلول الحالي، رسالة تتعلق بشروط ومخاوف الولايات المتحدة بخصوص نقل التكنولوجيا النووية للسعودية.

وتضمنت الرسالة شروطا لنقل التكنولوجية النووية منها عدم مشاركة السعودية في تخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجته.

كما اشترطت واشنطن موافقة السعودية على قيام الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات تفتيش مناسبة ومدروسة في البلاد.

وأشارت أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لكوريا الجنوبية ببيع مفاعلات نووية للسعودية، لافتة أن سيؤول قد أبدت سابقا عزمها على بيع مفاعلات نووية للسعودية تتضمن تكنولوجيا أمريكية.

وفي مارس/آذار الماضي، اعترف وزير الطاقة الأمريكي، ريك بيري، بأنه وافق على منح تراخيص لشركات أمريكية لبيع تكنولوجيا نووية للسعودية.

من جهة أخرى، تتطلع كوريا الجنوبية إلى الفوز بمشروع بناء أول محطة للطاقة النووية فى السعودية، ضمن سعيها للتوسع في تصدير تكنولوجيتها النووية.