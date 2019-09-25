رئيسة مجلس النواب الأمريكي: اتصالات ترامب مع رئيس أوكرانيا تؤكد ضرورة التحقيق لعزله

قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، إن كشف البيت الأبيض عن محتوى اتصال دار بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يؤكد ضرورة فتح تحقيق لبدء إجراءات رسمية لعزل ترامب.



وأضافت بيلوسي في بيان: "بينما يُتوقع أن يتحدث ترامب أو أي رئيس أمريكي آخر مع قادة أجانب كجزء من عملهم، فإن الجانب الذي ليس من عمله هو أن يستخدم (الرئيس الأمريكي) أموال دافعي الضرائب للتواصل مع دول أخرى بشكل يفيد حملته الانتخابية"، في إشارة إلى ترامب، حسبما نقلت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.



وتابعت: "إن الرئيس لا يعلم مدى ثقل كلماته ولا يعبأ بالأخلاقيات أو مسؤولياته الدستورية".



وأردفت بالقول: "نص المحادثة يؤكد الحاجة إلى فتح تحقيق لعزله (ترامب).. ويتعين على الكونغرس العمل الآن".



وقبيل تصريحات "بيلوسي" استنكر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف ما ورد في نص المكالمة الهاتفية، قائلا إنها تعكس "إدانة لم يتصورها أحد".



وكشف البيت الأبيض، الأربعاء، فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وجرت المكالمة بتاريخ 25 يوليو/ تموز الماضي، وأجراها "ترامب" لتهنئة نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.



وورد في نص المكالمة، أن ترامب طلب فعليا من "زيلينسكي" التحقيق في ممارسات نائب الرئيس السابق باراك أوباما، ومنافسه السياسي الأوفر حظا لمواجهته في انتخابات الرئاسة عام 2020، جو بايدن، ونجله هانتر.



وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص المكالمة مكتوبا، بعد إعلان بيلوسي، مساء الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله، على خلفية تلك المكالمة الهاتفية.



ويقول الديمقراطيون إنّ "ترامب" ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة خلال تلك المكالمة، في الوقت الذي يصر الأخير على نفي ما ينسب إليه، مؤكدا أنّ المكالمة "كانت ودية"، وأنه سمح بنشرها علنًا.



ويلقى التحقيق في عزل ترامب، دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب.