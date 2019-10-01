البنتاغون: لا نخطط لمغادرة قاعدة "العديد" في قطر

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الاثنين، أن القوات الأمريكية ليس لديها أي خطة لمغادرة قاعدة "العديد" الجوية في قطر.

جاء ذلك في بيان للمتحدثة باسم الوزارة لشؤون القيادة الوسطى الأمريكية (سانتكوم) ريبيكا ريباريتش.



وأضافت ريباريتش، في بيان، أن "القوات الأمريكية ستواصل استخدام قاعدة العديد في المستقبل، وستقوم بتوسيع العمق التشغيلي للقيادة الوسطى، وتحديدا القوات الجوية الأمريكية في المنطقة"، حسب موقع "الحرة" الأمريكي.



وأوضحت أن "ذلك يندرج في إطار استراتيجية الرفع من قدرة القيادة على السيطرة الجوية في جميع أنحاء منطقة مسؤوليتها".



وتأتي تصريحات ريباريتش، بعدما أفادت صحيفة واشنطن بوست في وقت سابق اليوم، بأن الولايات المتحدة نقلت في خطوة غير معلنة، مركز العمليات الجوية والفضائية من قاعدة العديد إلى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، بشكل مؤقت.



ونقلت الصحيفة عن قادة في مركز القيادة الجوية، قولهم إن "نقل المهام إلى قاعدة مختلفة كان طموحا طويلا وقد تحقق بفضل التكنولوجيا الجديدة، لكنه يأتي وسط تجدد التوتر مع إيران".



وبحسب الصحيفة، فقد تم نقل القيادة إلى مركز بقاعدة شو الجوية بولاية ساوث كارولينا، التي تبعد عن العديد نحو 7 آلاف ميل، مشيرة إلى أن القيادة عادت مجددا إلى "العديد" بعد مرور 24 ساعة.