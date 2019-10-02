آدم شيف: أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد عرقلة لتحقيقات عزل ترامب

قال رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي آدم شيف، الأربعاء، إن أي تدخل في عمل الكونغرس سيعد دليلا على عرقلة سير التحقيقات بشأن عزل الرئيس دونالد ترامب.

وحذر شيف في مؤتمر صحفي، وزير الخارجية مايك بومبيو، من منع أي مسؤول من الإدلاء بشهادته أمام لجان الكونغرس في إطار التحقيق، بحسب وكالة "أسوشييتد برس".

وأضاف: "نحن قلقون جدا حول جهود الوزير بومبيو، حيث يحتمل أن يتدخل لعرقلة الشهود، الذين تعد شهادتهم مطلوبة أمام لجنتنا".

وأردف: "نريد أن نوضح أن أي جهد من جانب الوزير (بومبيو) أو الرئيس (ترامب) أو أي شخص آخر للتدخل في قدرة الكونغرس على استدعاء أي شخص للشهادة، سيتم اعتباره عرقلة لمهام الكونغرس القانونية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن اتهامات عرقلة عمل الكونغرس تعد من ضمن الأسباب التي تستوجب عزل الرئيس، بموجب الدستور الأمريكي.

والأسبوع الماضي، بدأ مجلس النواب تحقيقا رسميا بهدف مساءلة ترامب، عقب تقارير قالت إنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يضر بأحد خصومه السياسيين.

وكشف البيت الأبيض عن فحوى المكالمة الهاتفية التي دارت بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يهدد بعزل "ترامب" من منصبه.

وأجريت المكالمة في 25 يوليو/ تموز الماضي، وهنأ خلالها "ترامب" نظيره الأوكراني بفوزه بالانتخابات الرئاسية.

وسمح البيت الأبيض بالإفراج عن نص المكالمة مكتوبا، بعد إعلان رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، مساء الثلاثاء، بدء إجراءات مساءلة ترامب بهدف عزله، على خلفية تلك المكالمة الهاتفية.

ويقول الديمقراطيون، إن ترامب ارتكب تجاوزات تهدد الأمن القومي للولايات المتحدة خلال تلك المكالمة، فيما يصر الأخير على نفي ما ينسب إليه، مؤكدا أن المكالمة "كانت ودية"، وأنه سمح بنشرها علنا.

وبناء على ما ورد في مذكرة المكالمة، طلب "ترامب" فعليا من "زيلينسكي" التحقيق من أجل التأكد "ما إذا كان جو بايدن متورطا بوقف تحقيقات في أعمال شركة يعمل بها نجله".

ويلقى التحقيق في عزل ترامب، دعما كبيرا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.