علماء حائزون على جائزة نوبل يلتقون الطلاب الأتراك الموهوبين في أنقرة

يزداد في كل يوم نمو وتقدم حركة "قفزة العلم والتكنولوجيا" في تركيا، التي أطلقها الرئيس رجب طيب أردوغان. وقد جاءت أحدث استجابة على دعوة الرئيس من إحدى الجامعات الرائدة في تركيا وهي جامعة "الشرق الأوسط التقنية" التي تتخذ من العاصمة أنقرة مقراً لها. وكانت الجامعة قد أعلنت مؤخراً عن برنامج "محاضرات نوبل" كجزء من خطتها في دعم تطور العلم والتكنولوجيا في البلاد.

وستقوم الجامعة من خلال هذا البرنامج بدعوة العلماء الحائزين على جائزة نوبل من جميع أنحاء العالم، وتجمعهم بالطلاب

الموهوبين الذين سيتم اختيارهم ودعوتهم من المدارس الثانوية والجامعات، لحضور المحاضرات التي يلقيها الفائزون بجائزة نوبل، بقصد إلهام عقول الشباب في تركيا.

سيبدأ المشروع الذي تم الإعداد له على مدى العامين الماضيين، بالمحاضرة الأولى للفائز بجائزة نوبل في الكيمياء "بيتر أغري"، في 14 أكتوبر. كما وافق أربعة علماء حائزون على جائزة نوبل على إعطاء محاضرات مجانية في الجامعة، ومن المؤمل الحصول على موافقة علماء آخرين. وسيلتقي العالم التركي "عزيز سنجر"، الذي فاز بجائزة نوبل في الكيمياء عام 2015، مع مجموعة مختارة من الطلاب الأتراك الموهوبين كجزء من المشروع.

وفي معرض حديثه عن المشروع قال البروفيسور "مصطفى فيرشان كوك"، رئيس جامعة "الشرق الأوسط التقنية"، إنهم قاموا بإعداد قائمة بأسماء طلاب المدارس الثانوية الذين حققوا درجات عالية وأظهروا اهتماماً بالعلوم والتكنولوجيا. وأضاف "كوك": "بالإضافة إلى طلاب المدارس المميزين، سيتم اختيار طلاب الجامعة، وفقاً لاهتماماتهم، لكن معظمهم سيكونون من طلاب الدكتوراه".