إصابة 22 مظليياً أمريكيياً في عملية إنزال تدريبية فاشلة

تعرض عدد من المظليين الأميركيين لإصابات مختلفة أثناء قفزة ليلية تدريبية فاشلة في مسيسيبي أمس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وكان عناصر من كتيبة المشاة الرابعة في فرقة المشاة الـ25 يقومون بتدريب على قفزة مظلية ليلية فوق كامب شيلبي حين حادوا عن هدفهم نحو بقعة أشجار، على ما أفاد الكولونيل بوبي غين شبكة تلفزيون محلية.

وذكرت شبكة "سي إن إن" أنّ أربعة جنود على الأقل أصيبوا ونقلوا إلى مستشفى قريب بعدما فشلوا في الهبوط على أهدافهم، فيما ذكرت وسائل إعلام أن 13 مظليا آخرين أيضا علقوا في الأشجار.

وأفاد دانييل سزاريك المتحدث باسم كامب شيلبي صحيفة "تاسك آنذ بيربوس" أنه "ليس هناك تقارير حاليا عن إصابات مهددة للحياة. ليس لدينا الأرقام النهائية للجرحى أو حجم الإصابات".

وأبلغ متحدث باسم القاعدة العسكرية شبكة "سي إن إن" الإخبارية أنّ 84 عسكريا شاركوا في التدريب لكنّ مسؤولي المعسكر أفادوا بان عددهم 75 فقط.

وذكرت الكتيبة الرابعة على حسابها على فيسبوك "بمجرد أن يتم الاعتناء بكل الجنود، هدفنا الرئيسي سيكون مواصلة التدريب"، مشيرة إلى أن التدريب جزء من مناورة أوسع تشمل 650 جنديا.

وأكّدت أن "كافة العمليات المحمولة جوا تحمل مخاطرة طبيعية"، وتابعت "نكافح لتقليل المخاطرة قدر الإمكان".