ترامب يدعو الصين للتحقيق بشأن بايدن ويجدد دعوته أوكرانيا لنفس الغرض

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الصين للتحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، وأبرز منافسيه المحتملين في الانتخابات الرئاسية القادمة، رغم التحقيق الذي فتحه الكونغرس بشأن عزله بسبب طلب مماثل تقدم به إلى أوكرانيا.

وقال ترامب في تصريحات لصحفيين أمام البيت الأبيض: "يجب أن تبدأ الصين تحقيقا بشأن عائلة بايدن".

وأضاف أنه لم يطلب مباشرة من الرئيس الصيني، شي جين بينغ، التحقيق مع بايدن ونجله هانتر، لكنه قال "إنه بالتأكيد شيء يمكن أن نبدأ التفكير فيه".

وخلال الحديث نفسه، جدد الرئيس ترامب دعوته الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى فتح تحقيق في نشاطات جو بايدن ونجله هانتر في أوكرانيا.

وقال ترامب إن "الصين بدأت في إجراء تحقيق مماثل".

يذكر أن ترامب يتهم نجل بايدن بتقاضي أجرة مبالغ فيها، تصل الى خمسين مليون دولار شهريا، عندما كان عضوا في مجلس أمناء شركة "بوريسما" للغاز في أوكرانيا.

كما اتهمه بتسلم أكثر من مليار ونصف المليار دولار من الصين، عندما كان والده نائبا للرئيس السابق، باراك أوباما.