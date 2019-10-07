ترامب تعليقاً على سحب قواته من سوريا: آن الأوان لخروجنا من حروب سخيفة لا تنتهي

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه "آن الأوان" للولايات المتحدة للخروج من "هذه الحروب السخيفة التي لا تنتهي"، في إشارة إلى قراره سحب قوات بلاده من بعض مناطق شرقي نهر الفرات شمال سوريا.

ودعا ترامب الأتراك والأكراد والدول المجاورة إلى "حل الوضع" المتعلق بمقاتلي تنظيم "داعش" الإرهابي بعد الانسحاب الأميركي من الحدود السورية.

وقال الرئيس الأمريكي، في سلسلة تغريدات على حسابه بتويتر: "كان من المفترض أن تكون الولايات المتحدة في سوريا لمدة 30 يوماً"، مضيفاً: "بقينا وذهبنا أعمق وأعمق في المعركة بدون هدف في الأفق".

وانتقد حلفاءه الأوروبيين لامتناعهم عن تسلم مواطنيهم من مقاتلي داعش، مؤكداً أن "أوروبا لم تردهم، قالوا احتفظ بهم في الولايات المتحدة، فقلت: لا، لقد أسدينا لكم خدمة كبيرة، والآن تريدون منا أن نحتفظ بهم؟"

وعلق ترامب على رفض الدول الأوروبية تسلم مواطنيها بالقول: "اعتقدوا كالعادة أن الولايات المتحدة هي دائمًا المغفل في الناتو والتجارة وفي كل شيء".

وحول موقف حلفائه من مقاتلي تنظيم "ي ب ك" الإرهابي، قال ترامب: "حارب الأكراد معنا، لكنهم تلقوا مبالغ ضخمة من المال والمعدات للقيام بذلك. إنهم يقاتلون تركيا منذ عقود. وأبقيت نفسي بمنأى عن هذه المعركة لمدة 3 سنوات تقريبًا، ولكن حان الوقت لنا للخروج من هذه الحروب اللانهائية السخيفة، والكثير منها من حروب قبلية، وإعادة جنودنا إلى الوطن".

وأوضح أنه سيتعين على تركيا وأوروبا وسوريا وإيران والعراق وروسيا وتنظيم "ي ب ك" الإرهابي "تحديد الموقف، وما يريدون القيام به مع مقاتلي داعش الذين تم أسرهم في جوارهم".