منظمة ترامب تلغي استضافة فعالية لجماعة معادية للمسلمين في أحد فنادقها

ألغت "منظمة ترامب" التي تضم حوالي 500 شركة، حملة لجمع التبرعات لصالح منظمة معادية للمسلمين استجابة لاحتجاج المجتمع الإسلامي الرافض للحملة.

وأوضحت المتحدثة باسم المنظمة أماندا ميلر في بيان، الاثنين، أنهم قرروا إلغاء استضافة حملة تبرعات لصالح منظمة "من أجل أمريكا" وهي جماعة متطرفة مناهضة للمسلمين تضم أكثر من مليون عضو.

وأشارت أن الحملة كان من المقرر تنظيمها في منتجع "مار-لاغو" بولاية فلوريدا في 7 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

بدوره، استنكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، وهو أحد أكثر المنظمات الإسلامية نفوذا في الولايات المتحدة، الحملة في بيان مكتوب.

وقال إبراهيم هوبر رئيس المجلس "من غير المناسب إطلاقاً أن تقوم مجموعة مناهضة للمسلمين بجمع الأموال في إحدى مقرات الرئيس الأمريكي".

ومنظمة ترامب (The Trump Organization) شركة تكتل دولية أمريكية تأسست عام 1923، مقرها في برج ترامب وسط مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك. وتضم المنظمة العديد من المشاريع التجارية والاستثمارية لدونالد ترامب فهو رئيس الشركة ومديرها التنفيذي الحالي، بالإضافة إلى أبنائه الثلاثة.