القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي الأمريكي يقدم استقالته

قدم القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، استقالته، وقف ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة.

ونشر ترامب تغريدة قال فيها: "لقد قام كيفن ماكالينان بعمل رائع، وعملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود بشكل ملحوظ".

وأضاف "يرغب كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي، أن يقضي مزيدا من الوقت مع عائلته، وأن ينتقل إلى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

وأوضح ترامب أنه سيعلن خلفا لماكالينان الأسبوع المقبل، مبينا أن هناك "العديد من المرشحين الرائعين".

من جهته، شكر ماكالينان ترامب على دعمه، وتعهد بالعمل مع الوزارة على تحقيق انتقال سلس.

وأضاف ماكالينان في تغريدة على تويتر "أود أن أشكر الرئيس على إتاحة الفرصة للعمل بوزارة الأمن الداخلي.. بفضل دعمه حققنا على مدار الأشهر الستة الماضية تقدما هائلا في التخفيف من الأزمة الأمنية والإنسانية التي واجهناها على الحدود".

وتأتي استقالة ماكالينان، عقب ستة أشهر قضاها في المنصب خلفا للوزيرة السابقة كيرستن نيلسن، التي استقالت في أبريل/ نيسان بعدما تولت المنصب لمدة 18 شهرا.

وتولى ماكالينان الإشراف على حملات الدهم بحق المهاجرين غير النظاميين عند حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.