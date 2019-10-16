ترامب يعتبر "بي كا كا" الإرهابية بأنها أسوأ من داعش

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من اليوم الأربعاء خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإيطالي، إن تنظيم "بي كا كا" الإرهابي أسوأ بكثير من داعش وربما تشكل تهديدًا إرهابيًا أكبر.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، إن "بي كا كا"، وهو جزء من الأكراد، كما تعلمون، ربما يكونوا أسوأ في الإرهاب من جماعة داعش الإرهابية".

وتابع: "إن الولايات المتحدة كانت تحاول إظهار تنظيم (ي ب ك) الفرع السوري لتنظيم (بي كا كا) تبدو كملائكة".

جاءت هذه التصريحات وسط عملية تركيا لمكافحة الإرهاب ضد تنظيم "بي كا كا" في سوريا.

وقال ترامب فيما يتعلق بالوضع في سوريا: "نأمل أن تنجح تركيا وسوريا في حل هذه المشكلة بينهما" ، مضيفًا: "قرار الرئيس أردوغان (لإطلاق عملية) لم يفاجئني لأنه أراد القيام بذلك لفترة طويلة".

وأطلقت تركيا عملية نبع السلام، وهي الثالثة في سلسلة من عمليات مكافحة الإرهاب عبر الحدود في شمال سوريا والتي تستهدف الإرهابيين المرتبطين بداعش و"بي كا كا" الإرهابيين في 9 أكتوبر.