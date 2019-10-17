ترامب يشيد بأردوغان والاتفاق مع تركيا بخصوص شمال سوريا

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، الاتفاق مع أنقرة بشأن شمال سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.



وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في فورت وورث بولاية تكساس إن الأكراد سعداء بالاتفاق، حسب وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.



وأضاف أن "الاتفاق الذي جرى التوصل إليه مع تركيا بشأن شمال سوريا إنجاز عظيم".



وتابع: "اتفاق وقف إطلاق النار بشمالي سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد".



وأشار إلى أن الفرصة ما زالت سانحة لاستضافة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في واشنطن الشهر المقبل.



وفي وقت سابق، كتب ترامب في سلسلة تغريدات عبر "تويتر": "هذا يوم عظيم للحضارة.. وأنا فخور بالولايات المتحدة لوقوفها بجانبي في اتباع طريق ضروري، ولكنه غير تقليدي إلى حد ما".



وزاد: "الناس كانوا يحاولون إبرام هذا (الاتفاق) لسنوات عديدة سيتم إنقاذ ملايين الأرواح مبروك للجميع!".

وكان ترامب قد أشاد في وقت سابق بالرئيس أردوغان عقب انتهاء اجتماع وفدي البلدين في أنقرة، قائلاً".: "أردوغان صديق لي وأنا سعيد لأننا لم نواجه مشكلة لأنه بصراحة زعيم فذّ".

وتابع: "أردوغان رجل قوي وقد فعل الشيء الصحيح وأنا أقدر ذلك، وسأظل أقدره في المستقبل".





وفي وقت سابق، أعلن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي أنه "تم التوصل لاتفاق بين واشنطن وأنقرة لوقف إطلاق نار مؤقت في شمال شرقي سوريا"، وإيجاد حل مناسب للمنطقة الآمنة.



وأضاف بنس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الاتفاق يضمن توقف العملية العسكرية بالكامل؛ وسيؤمن انسحاب تنظيم "ي ب ك" من المنطقة الآمنة (شمالي سوريا) خلال 120 ساعة.

بدوره علق وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس، إن بلاده "ستعلّق عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة من أجل انسحاب تنظيم بي كا كا/ ي ب ك، وهذا ليس وقفا لإطلاق النار".

وفي مؤتمر صحفي عقب انتهاء اجتماع برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، في العاصمة أنقرة، والذي تناول عملية "نبع السلام"، أضاف تشاووش أوغلو "عند انسحاب العناصر الإرهابية فقط يمكن الحديث عن وقف عملية نبع السلام".