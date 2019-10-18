ترامب يعلن استقالة وزير الطاقة ريك بيري

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، استقالة وزير الطاقة ريك بيري في إدارته، موضحا أنه حان الوقت لذلك، قبل أن يعلن أنه وجد بديلا له.

وقال ترامب خلال زيارة إلى ولاية تكساس إن "ريك قام بعمل رائع في مجال الطاقة لكن حان الوقت الآن... ثلاث سنوات هي مدة طويلة". وأضاف "لدينا بديل له وسأعلن عنه قريبا جدا".

وأوضح ترامب أن بيري (69 عاما) سيغادر مهامه "حوالى نهاية السنة الجارية"، مؤكدا أنه يتحدث مع وزير الطاقة عن رحيله "منذ ستة أشهر".

وتابع ترامب "أساسا كنت أعتقد أنه سيرحل قبل ذلك. لديه مشاريع كبيرة جدا وسيحقق نجاحا كبيرا".

وأوضح أنه كان ينوي أن يعلن هذا النبأ خلال مهرجان انتخابي مساء الخميس في ولاية تكساس مسقط راس بيري.

وكان برلمانيون ديموقراطيون طلبوا في العاشر من تشرين الأول/اكتوبر من وزير الطاقة أن يسلمهم وثائق في إطار التحقيق المفتوح من أجل اتهام ترامب وعزله. لكن قبل هذا الطلب، كانت شائعات تتحدث عن قرب رحيله.

ونفى بيري هذه الشائعات في السابع من تشرين الأول/اكتوبر خلال رحلة إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس. وقال: "إنهم يكتبون هذه القصة بأنني سأغادر وزارة الطاقة منذ تسعة أشهر"، وأضاف: "سينجحون على الأرجح يوما ما، لكن الأمر لن يحدث اليوم أو غدا أو الشهر المقبل".

منذ ذلك الحين، طلب الديموقراطيون من بيري تسليمهم وثائق في إطار تحقيقهم المتعلق باتصال هاتفي أجراه ترامب مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للتحقيق بشأن هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن الذي قد يكون خصم الرئيس في انتخابات 2020.

وكتب الديموقراطيون في طلبهم في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر أن "مقالات نشرت مؤخرا أثارت تساؤلات عن الدور الذي قد تكون لعبته لنقل أو تشديد الرسالة التي وجهها ترامب إلى نظيره الأوكراني".