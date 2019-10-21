أمريكا تبدأ بالانسحاب من قواعدها العسكرية في الحسكة السورية

بدأت القوات الأمريكية الانسحاب من قواعدها ونقاطها العسكرية في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.

يأتي ذلك بعد أيام من انسحابها من مدن الرقة ومنبج وعين العرب وعين عيسى شمالي سوريا، حيث خرجت أرتال من تلك القوات عبر معبر سيمالكا مع العراق صباح اليوم الاثنين بحسب ما أفاد مراسل الأناضول شمالي العراق.

وأفادت مصادر محلية أن القوات الأمريكية جمعت الأحد عدتها وعتادها من قواعد "الشدادي" و"استراحة الوزير" و"جبل عبد العزيز" ونقطتي "هيمو" و"السجن" العسكريتين، في محافظة الحسكة، وقامت بنقلها إلى قاعدة تل بيدر شمالي غربي المحافظة لتنسحب منها عبر معبر سيمالكا الحدودي إلى شمالي العراق.

وكان مراسل الأناضول في شمالي العراق أفاد، بأن حوالي 100 مركبة عسكرية ترفع العلم الأمريكي مرت ببلدة سحيلا بالقرب من الحدود العراقية السورية المقابلة لمعبر سيملكا.

وأفادت المصادر أن القوات الأمريكية قامت باستهداف قاعدة "جبل عبد العزيز" من الجو الذي كان يحتوي رادارات، بعد الانسحاب منها.

وقصفت الطائرات الأمريكية قواعدها في مدينة عين العرب بعد الانسحاب منها الجمعة الماضية.

ولفتت المصادر أن انسحاب القوات الأمريكية من الحسكة رافقها طلعات مكثفة للطيران الحربي الأمريكي في سماء المحافظة.

وأشارت المصادر أنه لم يبق في الحسكة سوى قاعدة رميلان شمالي شرقي المحافظة، ومن المتوقع أن يتم الانسحاب الأمريكي منها خلال الساعات القادمة.

وكانت القوات الأمريكية قد بدأت بالانسحاب من سوريا تزامناً مع عملية "نبع السلام" التي أطلقها الجيش التركي في التاسع من الشهر الجاري.