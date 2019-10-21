بومبيو: الولايات المتحدة "مستعدة تمامًا" للقيام بعمل عسكري في الشرق الأوسط

في تصريحات لـ CNBC مساء الاثنين، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن إدارة الرئيس دونالد ترامب "مستعدة تمامًا" للقيام بعمل عسكري في الشرق الأوسط.

وأصر بومبيو على أن واشنطن تفضل استخدام "قوتها الدبلوماسية"، وأنها تفضل "السلام على الحرب".

وأضاف "لكن في حالة الحاجة إلى عمل عسكري، يجب أن تعلم أن الرئيس ترامب مستعد تمامًا للقيام بهذا العمل".

وأضاف "لا أريد الخروج أمام قرار الرئيس بشأن ما إذا كان سيقوم بتعهده باستخدام القوة العسكرية الأمريكية".

وكان الخلاف قد وقع بين تركيا والولايات المتحدة بشكل خاص بشأن دعم الأخيرة لتنظيم "ي ب ك" الإرهابي، وهو الفرع السوري لـ"بي كا كا" الإرهابي. وخفت حدة التوتر بعد وصول نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، إضافة إلى بومبيو إلى أنقرة توصلوا خلاله إلى اتفاق مع تركيا.

واتفقت تركيا وواشنطن يوم الخميس على أن تعلق أنقرة عملية نبع السلام لمدة 120 ساعة بينما ينسحب إرهابيو "ي ب ك" من المنطقة الآمنة في شمال شرق سوريا.

وأطلقت تركيا في 9 أكتوبر عملية "نبع السلام" للقضاء على الإرهابيين في شمال شرق سوريا من أجل تأمين حدود تركيا والمساعدة في تأمين العودة الآمنة للاجئين السوريين وضمان السلامة الإقليمية لسوريا.