بعد نزوح 200 ألف مواطن.. حاكم كاليفورنيا يعلن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، غافن نيوزوم، الأحد، حالة طوارئ على مستوى الولاية، بعد أن اضطر نحو 200 ألف شخص إلى ترك منازلهم؛ جراء حرائق الغابات والظروف الجوية القاسية.

وقال نيوزوم في بيان، إن المسؤولين يستخدمون "كل الموارد المتاحة" من أجل التصدي لحرائق الغابات، بما في ذلك حريق كبير في مقاطعة سونوما المنتجة للنبيذ شمال كاليفورنيا تحركه رياح قوية، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

وفي السياق، أوقف الدخان الناجم عن حريق ثان في منطقة خليج سان فرانسيسكو حركة المرور على أحد الجسور لفترة وجيزة، فيما اقتربت النيران على نحو خطير من المنازل في مدينة فاليجو بمنطقة الخلي، ما اضطر السكان إلى إخلاء الجزء الشمالي الشرقي من المدينة.

وفي الجنوب، دمر حريق هائل في منطقة سانتا كلاريتا شمال لوس أنجلوس 18 مبنى، وهدد المنازل والبنية التحتية الحيوية.

وأمرت السلطات في الولاية، السبت، بإجلاء ألفي شخص، شمالي الولاية، جراء حريق غابات أسفر عن تدمير 21 منزلًا.

والجمعة، أصدرت السلطات أوامر بإجلاء نحو 50 ألف شخص شمالي لوس أنجلوس، المدينة الأكبر في كاليفورنيا.

والتهمت الحرائق، الخميس، نحو عشرة آلاف فدان، حسبما أفادت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في ولاية كاليفورنيا.

كما كافح رجال الإطفاء، في الوقت نفسه، حريقًا آخر جنوبي كاليفورنيا، يعتبر ثاني أكبر حريق نشب في الولاية.

وكانت شركة "باسيفيك غاز آند إلكتريك"، أكبر شركة للكهرباء في كاليفورنيا، قد قطعت، الأربعاء، الكهرباء عن سكان سفوح جبال "سييرا نيفادا"، وأيضاً شمال منطقة خليج "سان فرانسيسكو"، لتفادي حرائق أخرى محتملة بسبب الأسلاك الكهربائية المتدلية.

وذكرت شركة "إديسون إنترناشونال" جنوبي كاليفورنيا أن نحو 20 ألف شخص من سكان مقاطعات "كيرن" و"لوس أنجليس" و"ريفرسايد" حرموا من الكهرباء، كما حذّرت الشركة من أنها قد تفصل التيار الكهربائي عن حوالي 286 ألف آخرين.

وتجتاح كاليفورنيا سنويًا حرائق غابات مستعرة بسبب درجات الحرارة المرتفعة والرطوبة المنخفضة والرياح القوية.