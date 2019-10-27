ترامب يؤكد رسمياً مقتل البغدادي في عملية خاصة بإدلب

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسمياً، مقتل زعيم تنظيم داعش، أبو بكر البغدادي، في عملية خاصة نفذتها القوات الأمريكية شمالي محافظة إدلب السورية.

وقال ترامب، في مؤتمر صحفي عقده بالبيت الأبيض، إنه: "لم يقتل أي من جنودنا خلال العملية في حين قتل البغدادي مع عدد من مرافقيه".

وأكد أنه "البغدادي قام بتفجير حزامه الناسف ما أدى إلى مقتل 3 من أطفاله بعدما حوصر في نفق من قبل القوات الأمريكية".

ووجه ترامب الشكر إلى عدة دول بينها تركيا، وقالت: أوجه الشكر لكل من روسيا وتركيا وسوريا والعراق على مساعدتهم في تنفيذ هذه العملية".

وكانت تقارير صحفية لوسائل إعلام أمريكية كشفت، في وقت سابق، الأحد، عن مقتل البغدادي في العملية العسكرية الأمريكية، بالتزامن مع كشف وسائل إعلام سورية ونشطاء عن غارة جوية وعملية إنزال جوي نفذتها قوات أمريكية قرب قرية باريشا بإدلب قرب الحدود التركية.