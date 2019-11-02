الخامس في فترته الرئاسية.. ترامب يختار وزيرا جديدا للأمن الداخلي بالوكالة

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، اختياره "تشاد وولف" لمنصب القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من استقالة كيفين ماكالينان من ذلك المنصب.

وقال ترامب لصحفيين خارج البيت الأبيض ردا على سؤال لتأكيد ما يتردد إعلاميا عن اختياره لـ وولف: "نعم .. إنه قائم بالأعمال حاليا .. وسنرى ما يحدث لاحقا"، حسب شبكة (سي إن إن) الأمريكية.

وفي حال تأكيد اختياره رسميا لذلك المنصب، سيكون "وولف" خامس شخص يتولى منصب وزير الأمن الداخلي في عهد ترامب، حسب المصدر نفسه.

ويعمل وولف حاليا قائما بأعمال وكيل وزارة الأمن الداخلي للاستراتيجية والسياسة والخطط. وعمل سابقًا في عدة مناصب في وزارة الأمن الداخلي بالولايات المتحدة.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن ترامب أن القائم بأعمال وزير الأمن الداخلي كيفن ماكالينان، قدم استقالته.

ونشر ترامب تغريدة على تويتر قال فيها: "لقد قام كيفن ماكالينان بعمل رائع، وعملنا معا بشكل جيد بحيث انخفضت عمليات العبور عبر الحدود (من جانب المهاجرين) بشكل ملحوظ".

وأضاف "يرغب كيفن الآن وبعد سنوات عديدة من العمل الحكومي، أن يقضي مزيدا من الوقت مع عائلته، وأن ينتقل إلى القطاع الخاص. أهنئك يا كيفن على عمل أديته بشكل جيد".

وجاءت استقالة ماكالينان، عقب ستة أشهر قضاها في المنصب خلفا للوزيرة السابقة كيرستن نيلسن، التي استقالت في أبريل/ نيسان بعدما تولت المنصب لمدة 18 شهرا.

وتولى ماكالينان الإشراف على حملات الدهم بحق المهاجرين غير النظاميين عند حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.