البنتاغون: "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، الخميس، إن تنظيم "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر البنتاغون، كشف هوفمان أن "القوات العسكرية الأمريكية تعمل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"(يشكل ي ب ك/ بي كاكا الإرهابي عمودها الفقري) على حماية آبار النفط من هجمات داعش وضمان عدم تمكن التنظيم الإرهابي من استغلالها"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وفي إجابته عن سؤال حول تراجع قوة داعش، كشف هوفمان أن فلول التنظيم الإرهابي لاتزال تعمل سريا بهدف تجميع قوتها واستعادة السيطرة على المنطقة.