القائمة الرئيسية
الأميركتان
القائمة الرئيسية

البنتاغون: "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه

وكالة الأناضول للأنباء
واشنطن
نشر في 07.11.2019 21:53
آخر تحديث في 08.11.2019 02:16
أرشيفية- مقر البنتاغون. (أسوشيتد برس) أرشيفية- مقر البنتاغون. (أسوشيتد برس)

قال مساعد وزير الدفاع الأمريكي جوناثان هوفمان، الخميس، إن تنظيم "داعش" يقوم بعمليات سرية بهدف عودة نشاطه.

وخلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في مقر البنتاغون، كشف هوفمان أن "القوات العسكرية الأمريكية تعمل بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"(يشكل ي ب ك/ بي كاكا الإرهابي عمودها الفقري) على حماية آبار النفط من هجمات داعش وضمان عدم تمكن التنظيم الإرهابي من استغلالها"، بحسب موقع "الحرة" الأمريكي.

وفي إجابته عن سؤال حول تراجع قوة داعش، كشف هوفمان أن فلول التنظيم الإرهابي لاتزال تعمل سريا بهدف تجميع قوتها واستعادة السيطرة على المنطقة.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق اعترف أمريكي متعاطف مع تنظيم القاعدة بتهمة التخطيط لتفجير يستهدف عرضًا...
مختارات