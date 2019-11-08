واشنطن تقر بمواصلة دعم "قسد" في سوريا

أقر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن بلاده تواصل دعمها لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي يشكل تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي عمودها الفقري.



جاء ذلك خلال كلمة له الجمعة، في مؤسسة "كوربر" البحثية والتنموية الألمانية بالعاصمة برلين.



وقال بومبيو: "نواصل تقديم دعمنا لقوات قسد؛ لأن لدينا مصلحة كبيرة في ذلك، ونعتقد أن أوروبا لديها مصلحة في ذلك".



ونفى بومبيو صحة الادعاءات التي تقول إن الولايات المتحدة تخلت عن المجموعات التي دعمتها سابقا في شمال سوريا.



وقال الوزير الأمريكي: "في الواقع قدمت الولايات المتحدة مساعدات ضخمة لقوات قسد"، مشيرا إلى أن كل من بريطانيا وفرنسا قدمت الدعم أيضا.



ودعا بومبيو الدول الأوروبية إلى دعم سياسات واشنطن الإقليمية ومكافحة "داعش"، محذرا من أن أي شيء خلاف ذلك سيؤدي إلى تدفق موجات جديدة من اللاجئين إلى أوروبا.

والخميس، قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن عائدات النفط الذي تستخرجه الولايات المتحدة من الحقول السورية تذهب إلى "قسد".