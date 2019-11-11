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الرئيس البوليفي إيفو موراليس يعلن استقالته

ديلي صباح
إسطنبول
نشر في 11.11.2019 00:10
آخر تحديث في 11.11.2019 02:13
EPA EPA

أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس استقالته، الأحد، إثر احتجاجات تعم البلاد منذ أسابيع

وطالب قائد الجيش البوليفي الجنرال وليامز كاليمان الاحد الرئيس ايفو موراليس بالاستقالة "من اجل صالح بوليفيا"، على وقع موجة احتجاجات على اعادة انتخابه مستمرة منذ ثلاثة اسابيع.

وصرح قائد الجيش للصحافيين "بعد تحليل الوضع الداخلي المتوتر، نطلب من الرئيس التخلي عن ولايته الرئاسية بهدف اتاحة الحفاظ على السلام والاستقرار، من اجل صالح بوليفيا".

وكان العديد من قادة المعارضة البوليفية دعوا موراليس الاحد الى الاستقالة رغم اعلانه انه سيجري انتخابات جديدة ولكن من دون تحديد موعد لها.

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