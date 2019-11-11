لأول مرة.. واشنطن تدعو لانتخابات مبكرة في العراق

دعا البيت الأبيض، الاثنين، الحكومة العراقية إلى وقف العنف ضد المتظاهرين في البلاد والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، بحسب بيان نشره موقع يو إس نيوز الأمريكي.‎

وأوضح البيت الأبيض في البيان: "تدعو الولايات المتحدة الحكومة العراقية إلى إنهاء العنف ضد المتظاهرين والوفاء بوعد الرئيس صالح بتنفيذ إصلاحات انتخابية وإجراء انتخابات مبكرة".

وأضاف: "الولايات المتحدة قلقة للغاية إزاء استمرار الهجمات على المتظاهرين والنشطاء المدنيين ووسائل الإعلام وكذلك القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

وتابع: "العراقيون لن يقفوا مكتوفي الأيدي في الوقت الذي يستنزف فيه النظام الإيراني مواردهم ويستخدم الجماعات المسلحة والحلفاء السياسيين لمنعهم من التعبير عن آرائهم بطريقة سلمية".

وأردف: "رغم أنهم مستهدفون بالعنف المميت وحرمانهم من الوصول إلى الإنترنت، فقد جعل الشعب العراقي صوته مسموعا".

ويعد هذا الموقف الأمريكي الأقوى من نوعه في مساندة المحتجين ومطالبهم، وتبنياً صريحاً لمطلبهم الأول القاضي برحيل الحكومة لفتح الباب أمام تشكيل حكومة كفاءات لإنقاذ الوضع بعيداً عن الأحزاب ونفوذ الدولة المجاورة إيران.

ويشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة منذ مطلع شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 319 قتيلا وفق أرقام رسمية، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.